Tunisie-Mali (0-1) : L’arbitre a sifflé la fin à la 89e mn

L’arbitre zambien Janny Sikazwe fera certainement parler de lui durent toute la Can 2021. Désigné pour officier la rencontre Tunisie-Mali, il a sifflé deux penalties lors de la rencontre et donné un carton à un joueur malien avant de siffler fin de la rencontre à la 89e mn alors que le Mali menait par 1-0.



Certes, c’est le chrono de l’arbitre qui est valable dans un match de football, mais dans cette rencontre, on s’attendait à beaucoup de temps additionnel. Car neuf changements ont été effectués et l’arbitre a fait recours à la Var à deux reprises.



Une décision de l’arbitre qui a suscité beaucoup de colères dans le camp tunisien. L’arbitre a été même escorté par la sécurité pour qu’il puisse retourner au vestiaire.