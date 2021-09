Turquie : Hatayspor sous les pieds et la tête de l’inusable Mame Biram Diouf

Avec son doublé inscrit contre Göztepe, l’attaquant sénégalais a inscrit son 4e but en 6 journées cette saison et poursuit sa belle série avec Hatayspor.



Mame Biram Diouf est dans une très belle forme, c’est le moins que l’on puisse dire. L’attaquant d’Hatayspor a ét décisif au cours des quatre derniers matches sous ses couleurs, dont un doublé ce mercredi. Sur la pelouse du Gursel Aksel Stadium, il a offert la victoire (2-0) à son équipe grâce à son inusable force et à son inspiration devant les camps.



Alors qu’il a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière en 38 matchs (toutes compétitions confondues), il est déjà à quatre réalisations en Championnat cette saison. Arrivé l’été dernier après une période sombre à Stoke City, Mame Biram Diouf est désormais à 23 buts en 43 matchs avec Hatayspor, soit un ratio d’un but toutes les 180 minutes.



Resté muet lors des deux premières journées d’où le match nul (1-1) face à Kas?mpa?a lors de la première journée et la défaite (1-2) contre Galatasaray à l’occasion de la 2e journée, le retour en forme de Mame Biram Diouf a permis aux siens d’enchainer quatre victoires consécutives. Il a été décisif dans chacune des quatre dernières rencontres d’Hatayspor avec 4 buts et 1 passes décisives.