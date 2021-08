UEFA Champions League : Édouard Mendy désigné meilleur gardien de la saison 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (retrouvez ici notre live commenté), ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur gardien de la saison 2020-2021. Pour ce prix, les trois finalistes étaient Thibaut Courtois, Ederson et Édouard Mendy et c'est ce dernier qui succède à Manuel Neuer. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, l'ancien portier du Stade Rennais a tenu à remercier l'ensemble de son entourage pour cette distinction.

«Merci à tous. Je suis très touché par ce prix, j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe, je veux remercier le coach Thomas Tuchel, mes partenaires et j'aimerais aussi remercier Henrique Hilário et James Russell, mes deux entraîneurs de gardien. Merci à l'équipe car, sans eux, ça n'aurait pas été possible et merci à nos fans pour le soutien tout au long de l'année. J'espère que la saison qui arrive va nous permettre de vivre de nouvelles très belles émotions.»