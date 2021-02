Ufoa A/Can U17 : Les Lionceaux écrasent la Mauritanie et se qualifient en demi-finales

L’équipe nationale du Sénégal des U17 s’est encore distinguée, au tournoi de l'Ufoa zone A/Eliminatoires à la Can de la catégorie prévue au Maroc au mois de mars 2021.Les hommes de Malick Daff ont étrillé, ce mardi à Thiès, la Mauritanie sur la marque de 4-0.Ibou Sané (8e mn), Ousmane Diop (45e mn), Madou Niang (58e mn) et Mamadou Gning (78e mn) ont permis aux Lionceaux de décrocher la victoire qualificative pour les demi-finales de ce tournoi.Ils affronteront, jeudi, le deuxième de la poule B. Une place qui se joue entre le Mali et la Guinée-Bissau.