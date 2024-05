UFOA-A - Foot féminin : Le Sénégal corrige la Guinée et se qualifie pour la finale

L'équipe nationale féminine U20 du Sénégal s'est qualifiée pour la finale du tournoi UFOA-A. Ce lundi, au stade Lat Dior, les Lioncelles ont corrigé la Guinée (4-0). Les protégées de Mbayang Thiam ont rapidement pris l'avantage dans ce match, en ouvrant le score par Sokhna Pène (11'). Plus incisif dans ses actions, le Sénégal a fait le break à quelques minutes de la pause, grâce à Adji Ndiaye (38').





En seconde période, le Sénégal a accentué sa domination et, à l'heure de jeu, Wolimata Ndiaye a enlevé tout suspense à la partie en marquant un troisième but. À huit minutes de la fin, Marie-Louise Sarr a clôturé le festival offensif des Lioncelles en marquant le quatrième but.









Grâce à ce large succès, le Sénégal, qui n'a pas encore encaissé de but, se qualifie pour la finale.