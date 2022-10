Ufoa / A U 17 : Le Sénégal atomise le Cap-Vert ( 6-0)

Victoire du Senegal, coupe Ufoa, Cap-vert

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a démarré le tournoi Ufoa organisé en Mauritanie de la meilleure de manière en écrasant le Cap Vert (6-0) au terme d’une rencontre à sens unique totalement dominée par les Lionceaux.





Plus de 20 jours après le succès des moins de 20 ans qui ont remporté haut la main le tournoi, les moins de 17 ans coachés par Serigne Saliou Dia sont bien partis pour marcher sur les traces de leurs ainés. En effet, ce dimanche, ils ont démarré leur tournoi en infligeant une véritable raclée aux jeunes Requins Bleus du Cap-Vert. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Lionceaux ont ouvert le score à la 12me minutes par Issa Touré. A 10 minutes de la pause, Mactar Sylla double la mise en marquant un superbe coup franc (35ème). Les CapVerdiens complètement dépassés techniquement et tactiquement, vont encaisser un 3ème marqué par Lamine Sadio (39eme). A la mi-temps, les Lionceaux mènent tranquillement (3-0). En seconde période, les jeunes protégés de Serigne Saliou Dia vont ajouter trois autres buts par Amara Diouf (72ème et 82ème) et Machar Sylla- 89eme.

Avec cette victoire, les Lionceaux démarrent le tournoi organisé en Mauritanie sur les chapeaux de roues. Dans ce groupe à trois où les deux premières seront qualifiées pour les demi-finales, le Sénégal défiera le Mali, mercredi pour une finale pour la première place.