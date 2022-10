Ufoa/A U 17 : Vainqueur de Sierra Léone, le Sénégal en finale et à la CAN





L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s'est qualifiée pour la finale du tournoi de l’UFOA et à la phase finale de Can 2023 en écartant une teigneuse équipe de Sierra Léone aux tirs au but (6-5), temps réglementaire 0-0.

Le Sénégal qui avait démarré le tournoi en fanfare en atomisant le Cap Vert (6-0), a, par la suite perdu la première place du groupe à la suite de sa défaite mercredi contre le Mali (1-2). Ce vendredi, les Lionceaux ont éprouvé beaucoup de difficultés devant une solide équipe de Sierra Léone qui a montré de bonnes choses. Mais comme leurs aînés il y a un mois, les protégés de Serigne Saliou Dia ont assuré l’essentiel en s’imposant aux tirs au but (6-5) validant ainsi leur billet pour la finale du tournoi et la CAN 2023 de la catégorie prévue en Algérie.