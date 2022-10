Ufoa/A U17 : Les Lionceaux perdent la finale devant le Mali aux tirs au but

Déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN U17 prévue en Algérie, le Sénégal et le Mali s'affrontaient ce dimanche à Nouakchott en finale du tournoi Ufoa. Et c'est le Mali qui a eu le dernier mot. Déjà vainqueur des Lionceaux en match de poule (2-1), le Mali s'est encore s'imposé en battant les protégés de Serigne Saliou Dia aux tirs au but (3-1) temps réglementaire, un but partout(1-1). Malgré cette défaite, l'équipe nationale U 17 à tout de même réussi un bon parcours en se qualifiant pour la CAN de la catégorie.