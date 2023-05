UFOA/A U20 féminin : Le Sénégal corrige la Sierra Leone et remporte le tournoi

L'équipe nationale féminine sénégalaise des moins de 20 ans a remporté le tournoi UFOA/A en battant la Sierra Leone ce lundi. Après avoir vaincu la Guinée-Bissau (4-0) et la Guinée-Conakry (3-1), les lioncelles ont affronté ce lundi le pays hôte, la Sierra Leone. Et les joueuses d'Aïcha Henriette Ndiaye n'ont pas fait dans la dentelle. En effet, les lioncelles ont corrigé la Sierra Leone sur un score de 3-0. Le Sénégal a affiché sa suprématie dès la première minute avec l'ouverture du score par la capitaine Hapsatou Malado Diallo. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l'équipe nationale du Sénégal a doublé la mise à la 18e minute grâce à Marie Ndiaye. En seconde période, le Sénégal a continué à dominer le jeu et a manqué un troisième but par Sadigatou Diallo à la 82e minute. Avec cette troisième victoire consécutive dans ce tournoi à quatre équipes, le Sénégal réalise un sans faute et remporte haut la main le tournoi UFOA/A U20.