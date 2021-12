Uli Hoeness: “Lewandowski serait capable de devenir Premier ministre de la Pologne”

“Lewandowski pourrait devenir le président de la Pologne

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski pourrait devenir Premier ministre en Pologne, son pays natal, s'il se lançait en politique, pense l'ancien président du club bavarois Uli Hoeness.





Dans une interview publiée lundi dans le magazine Kicker, Hoeness a fait l'éloge de Lewandowski, qu'il considère comme "une personne qui réfléchit beaucoup" et comme "un gars intelligent" qui "a une vision claire du monde". "Je croirais même Robert capable de devenir Premier ministre de la Pologne s'il se lançait en politique", a ajouté Hoeness.