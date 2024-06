UN ANCIEN JOUEUR DU PSG RUINÉ ET OBLIGÉ DE TRAVAILLER COMME CHAUFFEUR UBER

Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 1996-1997, le Portugais Daniel Kenedy a perdu tout son argent en paris et jeux d'argent. Afin de survivre, l'ancien joueur désormais âgé de 50 ans se retrouve à travailler comme chauffeur Uber.







Resté une seule saison au PSG après avoir débuté au Benfica, en 1996-1997, Daniel Kenedy ne sera pas resté dans la légende du club francilien. Mais cela ne l'a pas empêché d'effectuer une trentaine d'apparitions avec sous les ordres de Ricardo avant de retourner au Portugal à Porto puis de poursuivre sa carrière en Espagne, à Chype et en Grèce. Près de 27 ans après avoir quitté la France, et un peu plus d'une décennie après avoir raccroché, l'ancien milieu a tout perdu ou presque.





Ruiné après avoir perdu tout son argent dans les paris et dans les casinos comme il l'avait expliqué en 2020 auprès du journal Record, Daniel Kenedy a touché le fond. Mais pour se reconstruire et pour vivre, tout simplement, il travaille désormais comme chauffeur VTC au Portugal.





"Mon premier jour. Aujourd'hui, je vais commencer ma première journée chez Uber et j'espère que ce sera un jour très heureux pour moi", a ainsi révélé l'ancien footballeur début juin dans des propos rapportés par le site du Correio da Manha.





Kenedy veut travailler "avec beaucoup d'honneur et de dignité"

Pas toujours exemplaire pendant sa carrière de footballeur, un contrôle positif à un produit dopant l'avait privé de son billet pour la Coupe du monde 2002 avec le Portugal, Daniel Kenedy a eu du mal à joindre à les deux bouts depuis sa fin de carrière.





S'il a brièvement entamé une reconversion comme entraîneur entre 2015 et 2017, l'ex-footballeur s'est surtout fait connaître pour sa participation à une émission de télé-réalité Big Brothers Famomos en 2022. Mais depuis, sa situation ne s'est pas arrangée et ce travail en tant que chauffeur VTC est tout ce qu'il lui reste.





"J'ai mes rêves. Mon rêve est le football, j'aime le football. Mais mes rêves approchent à grands pas. Aujourd'hui, je vais commencer mon travail chez Uber avec beaucoup d'honneur et de dignité", expliquait encore l'ancien milieu du PSG ces dernières semaines.





Kenedy déclaré insolvable et avec 200.000 euros de dettes