Un autre coup dur pour Bombardier

Battu (décision médicale) par Tapha Tine et blessé au coude, Bombardier a enregistré un troisième désagrément. Le Mbourois a dû annuler sa prochaine sortie en MMA. Celle-ci était prévue le 4 mars prochain à Pologne.



«Ma santé est importante, justifie l’ancien Roi des arènes. J’ai fait les premiers soins au Sénégal. Après avoir contacté un médecin basé à Paris, il m’a demandé de venir sur place.»



Bombardier poursuit : «J’ai contacté la structure qui devait organiser ce combat et ils ont pris la décision de repousser l’événement parce que je devais disputer l’affiche phare. L’événement sera reprogrammé entre mai et juin 2023 parce que j’ai repos de 30 jours.»