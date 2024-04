UN COUAC INATTENDU POUR MBAPPÉ AU REAL MADRID ?

Dans quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, un petit souci se présente au sujet de son maillot.







C'est une arrivée qui semble cousue de fil blanc. Dans quelques semaines, sauf improbable rebondissement, Kylian Mbappé deviendra un joueur du Real Madrid après sept saisons passées au PSG. Le crack de Bondy a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien pour rejoindre la Maison Blanche à 25 ans. Une arrivée qui provoque évidemment l'effervescence, et le Real Madrid compte bien mettre les petits plats dans les grands pour son arrivée.





Modric pourrait rester, le numéro 10 plus libre ?