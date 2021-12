[Vidéo] Un défenseur d'Arsenal se bat avec des voleurs chez lui : les images de la scène

C'est une affaire révélée ce mercredi matin par le Daily Mail. Selon le site anglais visité par IGFM, Gabriel a lui même fait fuir des agresseurs à son propre domicile !



Entre les cambriolages à l'OM, au PSG, ou même tout récemment chez Ansu Fati à Barcelone, les joueurs de football sont particulièrement visés par les agressions de toutes sortes. Mais ceux qui ont voulu s'en prendre au défenseur central brésilien d'Arsenal, Gabriel, l'ont payé cher. C'est en effet l'histoire folle que révèle le Daily Mail ce matin.



Un voleur trahi par son ADN grâce à Gabriel



En août dernier, alors que Gabriel revenait d'une sortie avec un ami, trois agresseurs ont tenté de s'en prendre à lui pour lui dérober le luxueux véhicule qu'il venait de garer dans son box. Problème pour les voleurs pourtant armés de battes de base-ball, l'ancien défenseur du LOSC a décidé de ne pas se laisser faire et de se défendre.



Au terme d'une bagarre où Gabriel a atteint un agresseur au visage, les voleurs ont finalement décidé de prendre la fuite, sauf que l'un d'eux a perdu le couvre-chef qu'il portait, saisi par le défenseur d'Arsenal. Résultat, l'ADN a trahi l'un des agresseurs qui a donc rapidement été interpellé par les autorités...

Watch as Arsenal defender Gabriel fights off a baseball-bat wielding thief who attempted to steal his Mercedes from his garage...



???? | Courtesy of Metropolitan Police