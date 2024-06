Un échange XXL entre la Juventus et Manchester United à l’étude





Dans le cadre de sa stratégie de renforcement, la Juventus Turin se concentre sur une nouvelle direction offensive sous la direction de Thiago Motta.





Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif Cristiano Giuntoli a intensifié les négociations pour attirer Mason Greenwood et Jadon Sancho, récemment revenus de leurs prêts respectifs à Getafe et au Borussia Dortmund. Greenwood, qui a retrouvé une certaine popularité en Espagne après une période difficile, est désormais une cible sérieuse pour la Juventus. Les discussions se poursuivent pour déterminer le montant exigé par Manchester United, évalué entre 40 et 50 millions d’euros.