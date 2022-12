Un fan assommé par Mbappé avant France-Maroc: "Je n'ai même pas réalisé qu'il était venu me voir"

Un fan assommé par Mbappé avant France-Maroc

Ce supporter des Bleus a pris un ballon en pleine figure pendant l’échauffement avant la demi-finale de la France contre le Maroc, mais il va bien et il est même reparti avec un souvenir de cette étonnante anecdote...





C’était quelques minutes avant le coup d’envoi de la deuxième demi-finale du Mondial 2022. Un ballon, parti des pieds de Kylian Mbappé, a terminé sa course dans le visage d’un spectateur qui ne l’a pas vu arriver. Le numéro 10 des Bleus a ensuite accouru pour s’assurer que le supporter allait bien.





Mais le supporter en question n’a même pas réalisé que Kylian Mbappé était venu le voir. Comme il l’explique au micro de RMC. “J’étais sur le tambour et je n’ai pas du tout vu le ballon arriver. Je l’ai pris en plein visage. Je suis tombé d’un coup, j’étais complètement KO. J’ai entendu les gens dire ‘Kylian, Kylian, Kylian’. J’ai vu sur les vidéos qu’on m’a montrées qu’il était venu me voir, mais j’avoue que je n’ai même pas réalisé. J’ai mis quelques minutes à m’en remettre. Mais ça a été pour le reste du match et je repars avec le ballon que j’ai pris en plein visage et j’espère le faire dédicacer par Kylian."