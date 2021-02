Un gardien de but en prison après avoir mordu un arbitre en plein match

Un gardien de but en prison

Un gardien de but de Foissac, dans le sud de la France, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme, pour avoir mordu un arbitre lors d'un match de Départemental 3 contre une commune voisine, rapporte Centre Presse.





Le fait divers avait fait le buzz l’année dernière et avait provoqué une grève des arbitres. Un match de foot de division amateur entre Foissac et Penchot-Livinhac avait totalement dégénéré après un premier carton jaune reçu par le gardien de la première équipe citée. Celui qui gardait les buts de Foissac avait violemment contesté la décision arbitrale en infligeant un coup de tête à l’homme en noir avant de le mordre à l’oreille.