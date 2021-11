Un jeune arbitre suédois au sifflet pour Leipzig-PSG en Ligue des champions

L'UEFA a désigné le Suédois Andreas Ekberg (36 ans), pour arbitrer la rencontre entre Leipzig et le PSG, ce mercredi (21 heures) en C1.



C'est un jeune arbitre, sans grande expérience en C1, qui a été désigné pour officier mercredi (21 heures) à l'occasion de la rencontre entre Leipzig et le PSG. Le Suédois Andreas Ekberg (36 ans) n'est pas encore un habitué des rendez-vous européens puisqu'il n'a dirigé que cinq rencontres en C1 de décembre 2018 à décembre 2020.



Mais il a déjà arbitré Paris l'an passé, lorsque les joueurs de la capitale se sont imposés à Istanbul face à Basaksehir, grâce à un doublé de Moise Kean (2-0, le 28 octobre 2020). Ekberg a également officié au Vélodrome lors de la défaite de l'OM contre Porto un mois plus tard (0-2, 25 novembre 2020).