Jordan Amavi positif au Covid-19, OM-Stuttgart annulé

Le club phocéen a renoncé à la réception du club allemand, ce vendredi, à cause d'un cas de coronavirus dans ses rangs, qui concerne Jordan Amavi.







Nouvelle péripétie dans la préparation estivale de l'OM. Hier soir, peu avant 23 heures, le club phocéen a annoncé l'annulation de son match amical prévu ce vendredi après-midi face à Stuttgart, au stade Parsemain de Fos-sur-Mer : «Depuis plusieurs semaines, les joueurs du club sont testés plusieurs fois par semaine. Les derniers tests réalisés ont révélé une suspicion d'un cas positif au Covid-19 au sein de l'effectif. Après s'être réuni ce jeudi soir, l'état-major du club a souhaité ne prendre aucun risque et a décidé de ne pas jouer cette rencontre.»









Le cas positif est Jordan Amavi, qui a été dispensé d'entraînement jeudi matin, peu après son arrivée à la Commanderie. Ressentant les symptômes d'un rhume, il a été invité à rentrer chez lui après de nouveaux tests. Comme le reste du groupe pro, il en avait déjà passé mercredi, mais ceux-ci s'étaient alors révélés négatifs. Ce vendredi, tous les joueurs sont à nouveau convoqués pour un test.





La rencontre devait servir de répétition générale avant la reprise de la L1





Il s'agit de la seconde déprogrammation d'une rencontre estivale de l'OM. Le 5 août, le club marseillais devait accueillir Montpellier au Vélodrome, et un cas recensé dans l'effectif héraultais avait conduit à une annulation. Ces deux matches face au MHSC et Stuttgart devaient se dérouler devant une jauge de 5 000 spectateurs et servir de répétition générale avant la réception de Saint-Étienne, le 21 août, pour la première journée de L1.





En fin de semaine dernière, l'OM avait également formulé un mémorandum à l'attention de la préfecture de Marseille pour la convaincre de pousser la jauge à 20 000 personnes. Cet ultime rebondissement pourrait sonner le glas de cette idée, d'autant que La Provence annonçait aussi hier soir que les Bouches-du-Rhône s'apprêteraient à passer en «zone de circulation active» du virus dès aujourd'hui, avec un renforcement drastique des mesures sanitaires.





Ces dernières semaines, l'OM n'a pas été épargné par le retour de flamme de la pandémie. Plusieurs salariés du bâtiment administratif ont été détectés positifs entre fin juillet et début août (L'Équipe du 5 août), entraînant des mesures de quatorzaine, une batterie de tests sur les personnes ayant été en contact, et une prédilection pour le télé-travail et les réunions par Zoom. En début de semaine, nous apprenions que des joueurs du centre de formation, notamment de la génération 2002, ainsi que des encadrants du centre, avaient aussi été testés positifs. Ce vendredi, les joueurs de l'OM sont convoqués pour passer de nouveaux tests.