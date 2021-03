Un joueur sénégalais contrôlé positif à la cocaïne

Formé et lancé à Strasbourg (2008-2010), avant de partir à Everton (2010-2014), qui l'avait prêté à Brest en 2013, Magaye Gueye connaît depuis une carrière plus exotique.



L'attaquant sénégalais de 30 ans évolue au Dinamo Bucarest (Roumanie) depuis le mois d'octobre, et va devoir observer une période d'arrêt. Il a en effet été contrôlé positif à la cocaïne, lors d'un test réalisé à l'issue d'un match de Coupe de Roumanie contre le FCSB (1-0), le 10 février.



Il fait partie de la génération qui a particité aux Jeux olympiques à Londres en 2012.



Dinamo itself asked for a anti-drug test because they found FCSB's physical form to be suspicious. The fun! pic.twitter.com/5trcSHgQdI