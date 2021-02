Un prince qatari refuse de saluer les femmes arbitres lors de la cérémonie du championnat du monde des clubs

Un Prince Qatari refuse de saluer les femmes

La scène se passe lors de la cérémonie protocolaire après la finale du championnat du monde des clubs au Qatar, remportée par le Bayern aux dépens des Mexicains des Tigres de Monterrey.

Comme le veut la tradition, les arbitres et juges de touche s’avancent sur le podium pour aller récupérer leur médaille et saluer les organisateurs. Alors que le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani salue l’arbitre chargé de la finale, l’Uruguayen Esteban Ostojich, il refuse de serrer la main aux assistantes féminines.





Sur les images, qui suscitent l’indignation sur les réseaux sociaux, on aperçoit Edina Alves Batista et Neuza Back, s’entretenir brièvement avec Gianni Infantino, président de la Fifa. Celui-ci semble leur indiquer de ne pas serrer la main du membre de la famille de l’Emir du Qatar. Les assistantes s’exécutent.





La séquence, filmée par la chaine américaine Fox Sports 1, circule un peu partout sur les réseaux sociaux et suscite l’indignation. C’est Giulio Cavalli, auteur et homme politique écologiste italien, qui a épinglé les images sur Twitter. Selon lui, Infantino aurait en effet demandé aux deux arbitres “de ne pas ennuyer le cheikh et d’éviter les contacts impurs”.