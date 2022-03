Un retour à OM? Edouard Mendy s'exprime

Interrogé dans le cadre d'un entretien pour Onze Mondial, Edouard Mendy s'est exprimé sur la possibilité d'un retour à Marseille.



Edouard Mendy (30 ans) rayonne depuis son arrivée à Chelsea en septembre 2020. Après avoir remporté la Ligue des champions en 2021, et conquis la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, l’ancien Rennais s’est logiquement imposé comme l’un des meilleurs portiers de la planète. Une renommée amplement méritée pour le natif de Montivilliers qui a connu un cheminement pour le moins singulier avant d’atteindre les sommets de la sphère footballistique.



Le gardien des Lions de la Teranga, ex-portier du Stade de Reims et de l’AS Cherbourg, est également passé du côté de l’Olympique de Marseille en effectuant une pige d’un an (2015-2016), durant laquelle il a endossé le rôle de troisième gardien de l’équipe phocéenne. Un passage de sa carrière sur lequel il est revenu, au cours d’un entretien accordé pour Onze Mondial.