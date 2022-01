Un spécialiste de sorcellerie camerounais menace Sadio Mané de mort

Selon le média arabophone Echourouk, le joueur international algérien Riyad Mahrez, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Mané sont menacés de sorcellerie de la part d’un charlatan camerounais, et ce, afin que le Cameroun puisse remporter la CAN 2021.



« Je n’aurai pitié de personne qui empêcherait le Cameroun de remporter la Coupe d’Afrique des nations, d’autant plus que le tournoi se déroule sur notre terre… Je conseille vivement Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Sadio Mané de ne marquer aucun but contre l’équipe nationale du Cameroun, puisque j’ai en ma possession des photos personnelles d’eux en plus de leurs chaussettes de sport, et la punition sera sévère, elle peut aller jusqu’à la mort », a déclaré le charlatan camerounais.