Un technicien sénégalais voit le Maroc parmi les favoris de la CAN 2021

L’équipe du Maroc, éliminée en huitième de finale de la CAN 2019, fera partie des candidats sûrs à la succession de l’Algérie à la prochaine édition prévue en janvier prochain au Cameroun, a déclaré à l’APS, l’analyste vidéo sénégalais du FUS de Rabat (Maroc), Abdoulaye Seck.



"En termes de qualité de l’effectif, de la rigueur et de la qualité du staff technique, le Maroc aura son mot à dire, je le place parmi les favoris", a indiqué le technicien sénégalais qui, depuis février 2020, a été recruté par le FUS de Rabat.

"Avec Vahid Halilodzic, il y a beaucoup de rigueur et cela a ajouté à la qualité du groupe, on doit prendre au sérieux les Lions de l’Atlas", a dit Seck, selon qui le technicien franco-bosnien a beaucoup apporté au groupe de performance du Maroc.

Le tirage au sort de la CAN 2021 reportée en janvier prochain à cause de la pandémie du coronavirus, aura lieu ce mardi à Yaoundé (Cameroun).

Evoquant le niveau du football marocain, l’ancien analyste vidéo de Diambars et de Génération Foot indique que "le football sénégalais local ne peut souffrir de la comparaison que sur le plan financier, matériel et infrastructurel".

"Si on évoque les moyens, il n’y a pas photo entre le Maroc et le Sénégal mais du point de la vue de la qualité des joueurs et de la passion, on n’a rien à envier au football marocain", a-t-il par ailleurs ajouté, lançant un appel aux dirigeants des équipes nationales pour qu’ils intègrent les analystes vidéo.

"Les présidents de Diambars, Génération Foot et de Teungueth FC l’ont bien compris", a dit le technicien, titulaire d’une licence B de la Confédération africaine de football (CAF).

Abdoulaye Seck signale qu’en plus de l’équipe première, il intervient au niveau de l’académie du club marocain chez les 13-14 ans.