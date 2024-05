Un trophé sans design fixe, snobée par les Chefs de l’État: La coupe du Sénégal, une compétition à réenchanter





Les compétitions sportives ne se limitent pas seulement à l'affrontement sur le terrain, mais portent également en elles une symbolique forte, incarnée notamment par les trophées qui récompensent les vainqueurs. Alors que le tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe du Sénégal vient d’être effectué, une voix s'élève pour exprimer un souhait crucial : que le trophée de la Coupe du Sénégal soit à la hauteur de sa signification, à la fois symbolique et reconnaissable.

À travers le monde, des trophées emblématiques comme ceux de la Ligue des champions, de la Coupe du monde ou encore de la FA Cup en Angleterre, sont non seulement des récompenses prestigieuses, mais aussi des symboles indéniables de l'excellence sportive. Ils transcendent les frontières et parlent un langage universel, évoquant instantanément la passion et le dévouement des athlètes qui les ont remportés.

Dans cette optique, il est légitime de penser qu'au Sénégal, la Coupe du Sénégal devrait être dotée d'un trophée à la fois unique et évocateur. Un trophée dont le design rappellerait indéniablement quelque chose aux vainqueurs, créant ainsi un lien émotionnel durable avec la compétition. Comme le soulignent souvent les joueurs dans d'autres compétitions, le trophée devrait être plus qu'une simple récompense ; il devrait incarner l'esprit même de la compétition.





Pourquoi ne pas imaginer un trophée qui devienne le symbole incontesté de la Coupe du Sénégal, reconnu par tous comme un emblème de la passion et du talent sportif sénégalais ? Une telle initiative contribuerait à renforcer l'identité de la compétition et à la rendre encore plus prestigieuse aux yeux du monde entier.

Compétition zappée par les chefs de l’État depuis 1991

Par ailleurs, un autre aspect important soulevé dans cette réflexion est la présence des autorités lors de la finale. Il est proposé que le président Bassirou Diomaye Faye, jeune président élu en majorité par la jeunesse, soit présent pour présider l'événement qui est une fête de la jeunesse. Une telle démarche serait bien plus qu'un simple geste protocolaire. Elle constituerait une source de motivation et de réconciliation pour la jeunesse sénégalaise, démontrant ainsi l'engagement des dirigeants envers le sport et la jeunesse.

Repenser le trophée de la Coupe du Sénégal et renforcer la présence des autorités lors de l'événement final sont des initiatives qui pourraient non seulement rehausser le prestige de la compétition, mais aussi renforcer les liens entre le sport, la jeunesse et la société sénégalaise dans son ensemble. À titre de rappel, ni Abdoulaye Wade ni Macky Sall, durant leur mandat, n'ont présidé une finale de la Coupe du Sénégal.