Une boxeuse décède à l’âge de 18 ans après un KO sur le ring

Le monde de la boxe est en deuil après la mort tragique de la boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata, décédée à l’âge de 18 ans après avoir été assommée lors d’un combat





La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata est décédée tragiquement à l’âge de 18 ans après qu’un KO à Montréal l’ait laissée dans un état critique.





Elle a été éliminée au quatrième round contre Marie Pier Houle au GVM Gala International il y a cinq jours.





La jeune femme de 18 ans semblait avoir une crise après un uppercut gauche et un crochet droit, et elle a été immédiatement transportée à l’hôpital.









L’arbitre Albert Paduano Junior avait vérifié l’état de la combattante mexicaine et avait mis fin au match après le quatrième tour, l’équipe médicale l’ayant rapidement placée dans une ambulance.





Mais le promoteur de combat Yvon Michel a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué jeudi.









«C’est avec une grande tristesse et tourment que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45.





« La boxe comporte beaucoup de risques et de dangers », a-t-elle écrit sur Instagram. « C’est notre métier, notre passion. Jamais, pour toujours, l’intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans.





« Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à son conjoint Jovanni Martinez. Merci de respecter mon désir de ne plus commenter.





« La triste nouvelle du départ d’une grande athlète comme Jeanette Zacarias Zapata me laisse triste et dévastée. J’offre mes sincères et profondes condoléances à sa famille et à son mari Jovanni Martinez. Que Dieu éclaire votre âme et la reçoive dans Sa Gloire. »





La WBC a également rendu hommage à Zapata.





« Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman et toute la famille de la boxe affiliée à la WBC, ainsi que toute la boxe, pleurent cette perte irréparable.