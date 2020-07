Une courte trêve pour remettre Eden Hazard d’aplomb?

Eden Hazard repos

Le Real Madrid a bouclé sa saison par un partage, dimanche à Léganès. Un partage sans conséquence pour les nouveaux rois d’Espagne, et sans Eden Hazard qui était, à nouveau, absent de la feuille de match.

Onze rencontres, dix victoires, un partage et un titre de champion d’Espagne dérober au Barça: le Real Madrid a terminé la saison en trombe. Et si Eden Hazard a pu participer à la fête, en disputant six de ces onze rencontres, le Brainois a tout de même souvent dû prendre son mal en patience.

Un Hazard à 100% pour la C1?

La faute à une cheville qui ne lui a pas laissé beaucoup de répit. Encore absent, dimanche soir, le capitaine des Diables commence à inquiéter à Madrid. Et Zinedine Zidane n’a pas caché que lui non plus n’était pas rassuré. “Dès qu’il terminait un match, il ressentait une gêne”, explique Zizou. “La situation n’a pas évolué comme elle aurait dû, mais j’espère que la trêve qui arrive l’aidera à récupérer complètement et à se débarrasser de ses douleurs.”