Une destination surprenante évoquée pour Hervé Renard

Quatre profils ont été étudiés ces derniers jours pour la succession de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine par la Fédération française de football, comme annoncé le 27 février.





Mais un cinquième profil a récemment émergé: celui de Hervé Renard, l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite, annonce RMC. Le technicien de 54 ans est le seul à ne pas être spécialiste du football féminin. Mais cela pourrait aussi être un avantage pour repartir sur un nouveau cycle. Actuellement lié avec l’Arabie Saoudite jusqu’en 2027, une clause dans son contrat lui permettrait de quitter son poste sous certaines conditions.





Sa stature internationale plaide pour lui. Avec deux Coupes d’Afrique remportées avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), l’ancien sélectionneur du Maroc a déjà gagné au niveau international et a l’habitude des grandes compétitions de sélections. La victoire retentissante de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine, lors du dernier Mondial au Qatar, a également marqué les esprits. Pleinement conscient que son rôle ne s’arrête pas au terrain, ses aptitudes managériales, de meneur et son habileté à collaborer avec les institutions sont reconnues.