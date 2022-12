Une fresque murale à Buenos Aires immortalise Messi avec la Coupe du monde

Quatre jours après la victoire de l'Argentine en Coupe du monde, une toute première fresque murale représentant Lionel Messi levant le trophée a été réalisée sur un mur de Buenos Aires.







Entré dans l'histoire en remportant sa première Coupe du monde et en brodant une troisième étoile sur le maillot de l'Albiceleste, Lionel Messi figure sur une fresque murale géante de 30 m² représentant le capitaine argentin levant le trophée sur un mur de Buenos Aires.

Mesurant environ 6 mètres de haut sur 5 de large, la fresque a nécessité 60 bombes de peintures : située dans le quartier de Palermo, elle montre Messi et en arrière-plan le gardien Emiliano Martinez, flanqué de Paulo Dybala et Rodrigo de Paul.





Le septuple Ballon d'Or porte le fameux « bisht », ce vêtement traditionnel arabe noir et or qui lui a été mis sur les épaules juste avant la remise du trophée.





« C'est aussi un cadeau pour les gens. Le football pour les Argentins est toujours une joie »

le street-artist Maximiliano Bagnasco





« C'est ma façon de dire merci. C'est aussi un cadeau pour les gens. Le football pour les Argentins est toujours une joie, et nous permet de mieux passer les moments difficiles, a déclaré le street-artist Maximiliano Bagnasco, auteur de cette oeuvre monumentale. On a vu l'Argentine unie avec des millions de gens dans les rues... On est champions du monde ! »