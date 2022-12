Une légende anglaise tacle le Sénégal et un joueur en particulier

Une légende tacle Kalidou Koulibaly

Tony Adams ne semble pas inquiet outre mesure par le match Sénégal-Angleterre. Il a pointé les faiblesses, à ses yeux, de la défense sénégalaise.





L'ancien défenseur d'Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, Tony Adams, a suggéré que l'Angleterre pourrait exploiter les faiblesses de Kalidou Koulibaly lors de leur affrontement lors du match de ce dimanche. «Défensivement, le Sénégal est mal organisé. Je regarde Kalidou Koulibaly de Chelsea et, bien qu’il ait du talent, il joue pour lui-même et n’organise pas les joueurs autour de lui. Sa relation avec le gardien Edouard Mendy, un autre joueur de Chelsea, semble inexistante. Mendy est un gardien fantastique mais il fait des erreurs – il suffit de voir les deux qu’il a faites contre les Néerlandais», a-t-il déclaré dans les colonnes du Sun.









L’ex capitaine d’Arsenal n’a pas une haute opinion de Koulibaly. «En tant que défenseur, vous devez rendre le jeu visible, vous devez être solide et vous devez travailler collectivement, en vous assurant qu’il n’y a pas de trous, en communiquant avec votre gardien, vos latéraux et votre milieu de terrain. Koulibaly sera exposé en un contre un sans l’aide dont il a besoin autour de lui et c’est à ce moment-là que des joueurs comme Marcus Rashford peuvent l’exploiter», analyse-t-il.