Une star des Panthères du Gabon réclame la tête du sélectionneur Mouyouma : La fédération lui répond

Au Gabon, plus rien ne va entre le sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma, et Aaron Boupendza. Récemment, l’attaquant du FC Cincinnati (première division américaine) a déclaré qu'il ne rejouera plus pour le Gabon aussi longtemps que le coach sera maintenu à son poste.







« Je ne reviendrai pas en équipe nationale tant qu’il y a Thierry Mouyouma. Il ne me commande pas », a lâché Aaron Boupendza sur les réseaux sociaux.





La FEGAFOOT inflexible





Réagissant à ces propos, le Comité exécutif de la Fédération gabonaise de football a simplement indiqué dans un communiqué qu’il validait « l’inéligibilité du joueur en sélection nationale à titre conservatoire ».





C’est une manière assez élégante d’opposer un refus à la demande d’Aaron Boupendza. La FEGAFOOT lui rappelle d’ailleurs que « la sélection d’un joueur en équipe nationale ne répond pas seulement aux simples critères sportifs. Il doit aussi faire preuve d’exemplarité sur et en dehors du terrain ».





Quant à Mouyouma, il bénéficiera de tout le soutien possible, assure l’instance faitière du football gabonais. Aucun effort ne sera ménagé « pour garantir la réussite de sa mission » promet la FEGAFOOT.