[Vidéo] Rufisque - Navetanes : Au moins 1 mort et plusieurs blessés (Préfet)

Le préfet de Rufisque vient de s’exprimer, suite aux violences qui ont éclaté ce lundi lors d’un match de navetanes. Selon lui, elles ont causé un mort et plusieurs blessés.



Un drame survenu lors de la demi-finale qui opposait l'Asc Thiawlène à l'Asc Guiff. Un match qui a été interrompu après le but marqué par Guiff, car des supporters mécontents de l'équipe adverse ont décidé de mettre fin à la rencontre. S’en est suivie une bousculade monstre qui a occasionné l'effondrement d'un pan du mur du stade. Une partie du gazon a aussi été brûlée par une foule en furie.



D’ailleurs, depuis quelques heures, le centre de santé "Hopital Gueedj” est submergé, à cause du nombre de blessés dans un état grave.



Des échauffourées opposent aussi des supporters aux forces de l'ordre.