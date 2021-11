US Ouakam : le président Abdoul Aziz Guèye annonce son départ

Abdoul Aziz Gueye ne rempilera pas à la présidence de l'Union sportive de Ouakam. Il l'a dit, ce dimanche, lors de l'Assemblée du club. Les Requins du village lébou devront donc trouver son successeur.



L’Unions sportive de Ouakam s’est réunie ce dimanche 14 novembre 2021 en Assemblée générale pour procéder au renouvellement de ses instances de base : Comité directeur et Bureau.



Après deux mandats à la tête de l'USO, le président Abdoul Aziz Gueye a déclaré à l'assistance qu'il ne briguera pas un 3ème mandat. Il restera membre du Comité directeur et accompagnera le nouveau président qui sera élu ces prochains jours par le Comité directeur.



Le rapport d'activité et le rapport financier ont été adoptés par l'AG.