Vainqueur de Boy Niang 2 : Tapha Tine dévoile sa stratégie

Pour battre Boy Niang 2, le Géant de Baol Mbollo, Tapha Tine, a dû mettre de côté les consignes de son staff, pour marcher sur son adversaire. Une stratégie risquée, mais gagnante.



‘’Je ne suis plus un novice dans l’arène. Je fais partie des Vip et je sais comment gérer un combat. Face à un lourd ou un léger, je sais toujours quelle attitude adopter. Les gens me conseillaient de ne jamais attaquer Boy Niang 2 ; je leur répondais oui’’, a confié Tapha Tine dans le quotidien "Record".



En effet, le leader de Baol Mbollo avait peaufiné sa stratégie. ‘’Je savais déjà quoi faire. Je savais que je devais attaquer, sinon, le combat pouvait prendre une journée. J'ai bien mûri ma stratégie contre Boy Niang 2, depuis très longtemps’’, renseigne-t-il.



Après avoir battu le fils de De Gaulle, Tapha se projette déjà sur son prochain combat. Et il n’écarte personne.



‘’J’ai dépassé ce niveau où je devais défier des adversaires dans l’arène. Je suis dans le milieu comme tous les sportifs. Si un combat s’impose à moi, par la force des choses et que les amateurs sont d’accord, je suis prêt. Que j'accorde une revanche ou que je découvre un autre lutteur, m’importe peu’’, lance-t-il.