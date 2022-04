Vainqueur de Brighton, Manchester City reprend la tête de la Premier League à Liverpool

Manchester City a dû attendre la seconde période ce mercredi pour s'imposer face à Brighton (3-0). Les Citizens reprennent la tête de la Premier League à Liverpool, large vainqueur de Manchester United mardi (4-0).



À la mi-temps, on a cru que Manchester City pouvait abandonner sa première place à Liverpool ce mercredi soir. Tenus en échec à la pause, les Skyblues avaient assiégé la surface de Brighton sans pour autant trouver la faille. Et puis la machine s'est relancée et les Citizens ont déroulé, comme ils savent si bien le faire, pour battre les Seagulls (3-0) et retrouver la tête de la Premier League.

Huit minutes après le coup d'envoi de la seconde période, De Bruyne, dont la participation à ce match n'était pas acquise après avoir manqué la demi-finale de FA Cup contre Liverpool ce week-end, remontait le ballon sur près de 40 mètres avant de servir Mahrez dans la surface. Profitant d'un contre favorable, l'Algérien se présentait face à Sanchez et ouvrait le score.

Le film de Manchester City - Brighton

L'ancien Havrais était ensuite à l'origine du deuxième but des Citizens, préférant servir Foden à l'extérieur de la surface sur un corner. Le jeune anglais armait une frappe peu puissante mais qui, pourtant, trompait la vigilance de Sanchez, la faute à une déviation malgré lui de Mwepu.

Enfin, Bernardo Silva concluait la soirée plutôt tranquille de City après une mauvaise relance du gardien de Brighton. Récupération de Zinchenko, service de De Bruyne et le Portugais marquait d'une frappe en première intention du pied gauche côté fermé.

Les Citizens font une belle opération lors de ce match en retard, comptant pour la 30e journée de Championnat en reprenant un point d'avance sur Liverpool, qui recevra Everton pour le derby de la Mersey dimanche (17h30).