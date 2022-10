Vainqueur de Dbaloc (67-56) : L’ASC Ville de Dakar sur le toit du basket national

Une semaine après avoir remporté le championnat national féminin de basket devant le Duc, l’ASC Ville de Dakar a réalisé le doublé en remportant la coupe du Sénégal, ce dimanche devant Dbaloc (67-56). Comme lors des finales Play off contre Duc, Couna Ndao a encore été le grand artisan de la victoire de l’ASC Ville de Dakar en marquant 22 points dont 4 tirs primés.