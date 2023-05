Vainqueur de la Can u17 : Le Sénégal entre à jamais dans l'histoire

Historique! Le Sénégal est entré dans l'histoire du football africain en remportant la Can u17. Menée au score dès la 14ème minute par une équipe marocaine bien organisée, l'équipe nationale du Sénégal a du attendre les dix dernières minutes pour renverser le Maroc. Serigne Fallou Diouf a d'abord égaliser sur penalty suite a une faute de main d'un défenseur marocain dans la surface. Trois minutes plus tard, Mamadou Savan? a marqué le but de la victoire d'une belle tête suite à un corner. Avec cette victoire historique, le Sénégal entre à jamais dans l'histoire du football africain.