Vainqueur du Barça en Supercoupe d’Espagne : Eli John Ndiaye, le talentueux sénégalais du Real Madrid

Après avoir remporté l’Eu­roligue Junior (Adidas Next Generation Tournament), un tournoi continental de basketball, réservé aux moins de 18 ans, équivalent de la Youth League en football, le pivot sénégalais, Eli John Ndiaye, natif de Guédiawaye, a fait ses débuts dimanche avec l’équipe première du Real Madrid à Tenerife en remportant la Supercoupe d’Espagne.





Elu Meilleur joueur du tournoi Angt il y a quelques mois, Eli John Ndiaye a aidé l’équipe première du Real Madrid à renverser le FC Barcelone (88-83). Et après avoir compté 19 points de retard.





Après le légendaire Felipe Reyes, Nikola Mirotic, Sergio Llull, Luka Doncic, Usman Garuba, tous formés au Real Madrid, c’est au tour de Ndiaye de gravir les échelons en suivant le processus prolifique du club de la capitale espagnole.



D’ailleurs, selon des sites espagnols visités par Eme­dia.sn, le jeune (17 ans) a conquis l’Europe depuis qu’il a 16 ans. Ce, après une domination qu’il a commencé à montrer en Espagne dans la Mini Copa 2018, quand son nom a commencé à attirer l’attention des fans qui ont découvert un joueur puissant et adroit sur le terrain.





Ses stats parlent en sa faveur. Durant ce tournoi prestigieux, le madridista a inscrit en moyenne par match : 19 points, 13,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 3,5 récupérations et 1 contre. En finale contre Barcelone, il a inscrit 17 points, pour 9 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions.





Eli John Ndiaye ravit son club. «Ailier avec beaucoup de mobilité au pied. Il est agile, rapide et avec une bonne puissance de saut. Il aime participer au jeu en défense et en attaque. De plus, il est très agressif avec le ballon et impose sa puissance physique. Il a une bonne main de moyenne distance», lit-on sur le site officiel du club. Où il se présente comme un joueur qui «cherche le maximum sur la base du travail acharné», a-t-il déclaré.