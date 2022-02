Vainqueurs de la Can et de la Ldc: Mendy et Mané désormais dans le cercle fermé des...

Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Un arrêt d'Édouard Mendy et un tir concrétisé par Sadio Mané lors de la séance ont permis à des millions de Sénégalais de célébrer, dimanche dernier, pour la première fois, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme Yaya Touré et Salomon Kalou en 2015, l'attaquant de Liverpool et le gardien de Chelsea appartiennent désormais au cercle des 10 joueurs ayant gagné la Ligue européenne des champions et la Can.





Voici la liste des vainqueurs des deux trophées





Abedi Pelé: Ldc (1993) avec l'olympique de Marseille et Can (1982) avec le Ghana





Rabah Madjer: Ldc (1987) avec Porto et la Can (1990) avec l'Algérie.





George Finidi: Ldc (1995) avec Ajax et la Can (1994) avec le Nigeria





John Obi Mikel: Ldc (2012) avec Chelsea et (2013) avec le Nigéria





Samuel Eto'o: Ldc (2006, 2009 et 2010) avec le Barça et la Can(2000 et 2002) avec la sélection camerounaise.





Geremi Njitap: Ldc (2000) avec le Real Madrid et la Can avec Cameroun la même année.





Yaya Touré: Ldc (2009) avec le Barça et la Can (2015) avec la Côte d'Ivoire





Salomon Kalou: Ldc (2012) avec Chelsea et la Can (2015) avec la Côte d'Ivoire





Édouard Mendy: Ldc (2021) avec Chelsea et la Can (2021) sous les couleurs nationales du Sénégal





Sadio Mané: Ldc (2019) avec Liverpool et la Can (2021) Avec le Sénégal.