Van Gaal : “C'est une victoire 2-0 contre les champions d'Afrique, donc je peux être très content”





Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas, après la victoire contre le Sénégal (2-0) lundi lors du Mondial-2022 en conférence de presse:





"Je pense qu'on a fait un bon match d'un point de vue défensif, on a concédé très peu d'occasions, mais je ne suis pas satisfait de notre jeu de possession. On était imprécis, on courait trop avec le ballon. En première période, on s'est procuré cinq occasions crédibles de but, mais dans la seconde période cela n'a pas été en s'améliorant, c'est pourquoi j'ai fait les changements. Cela a vraiment été une percée. Au bout du compte, c'est une victoire 2-0 contre les champions d'Afrique, donc je peux être très content. C'est une victoire efficace, oui bien sûr. Pour être honnête, je suis resté assez calme car j'étais persuadé qu'on allait marquer un but. Nous étions plus en forme. Toutes les deux minutes, les Sénégalais tombaient au sol, c'est pourquoi il y a eu huit minutes de temps additionnel. Je pense que c'était une victoire méritée. Et je pense que Memphis Depay (entré à la 62e minute, ndlr) a joué un rôle important. (...) On va voir comment il réagit. Il aura un check-up demain (mardi) et on verra. Ce n'est pas si facile de vous dire maintenant comment gérer sa reprise de rythme."