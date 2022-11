Van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas: "La question sera de voir comment les deux équipes vont gérer les absences de Mané et Depay"

Van Graal, coach du Pays-Bas

Sadio Mané, forfait, va "beaucoup manquer au Sénégal" lors du Mondial-2022, a admis dimanche le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal, qui a assuré être "fan" de la star des champions d'Afrique, avant leur match lundi à Doha. Seneweb vous livre les principaux temps forts de sa conférence de presse d'avant-match.

Premier match

Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas: "Le premier match est toujours le plus important, il donne le ton. Le Sénégal est champion d'Afrique, ce n’est pas juste un adversaire lambda. On n’aura pas Memphis Depay, il ne démarrera pas. Eux doivent gérer l’absence de Mané. Donc, la question sera de voir comment les deux équipes vont gérer cela. (...) Mané est un joueur extraordinaire. Je suis un fan de Mané, il peut ouvrir des brèches. Il va beaucoup manquer au Sénégal."

Pays-Bas meilleurs qu'en 2014?

Louis van Gaal: "Au Mondial-2014 , nous avions terminé troisièmes avec une équipe qui avait, je pense, moins de qualités (que celle de 2022, NDLR). De cette équipe, j’attends davantage, mais cela dépend aussi toujours un peu de la chance. On peut devenir champion du monde. Il y a des équipes qui ont un meilleur niveau, mais la question est de savoir comment ces équipes vont gérer ça. Que nous devenions effectivement champions du monde, c'est un autre sujet, mais on le peut. Notre adversaire le plus fort dans le groupe? Le Qatar a préparé cette Coupe du monde pendant six mois, je n’ai eu qu'une semaine à peine. Le Sénégal a été champion d'Afrique en battant l'Egypte, ce n'est pas rien. A première vue, le Sénégal sera l'adversaire le plus difficile. L'Equateur (la quatrième équipe du groupe, NDLR) est un mystère pour moi."

La tête au jeu