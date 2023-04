Vandalisme dans le sport : L’AS Pikine condamne et interpelle la Fédé

Le choc de la Ligue 1 entre Dakar Sacré-Coeur et l’AS Pikine s’est terminé en queue de poisson à cause des jets de pierres au stade Ibrahima Boye. L'AS Pikine a été victime d'attaques externes d'une rare gravité venant de groupes organisés se réclamant du Guédiawaye FC. Ce qui a entrainé l’interruption du match pendant 35 minutes et le caillassage du bus du club (pare-brise avant casse), des supporters et sympathisants blessés, selon le communiqué de l’Association sportive de Pikine.











Le Comité directeur du club condamne jusqu'à la dernière énergie cette forfaiture qui vient déshonorer l'esprit sportif. Le comité directeur, face à cette situation malencontreuse, interpelle la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Ligue de football, ainsi que les autorités sur les mesures sécuritaires à prendre désormais lors des déplacements de l'AS Pikine à Guédiawaye pour parer à toute éventualité pour le reste de la saison.













Par ailleurs, le Comité directeur, après avoir compati avec ses blessés, appelle ses dirigeants et supporters au calme et à la vigilance face à cette attaque déstabilisatrice dont le seul but est de perturber l'équipe qui, depuis quelque temps, voyage bien, lit-on dans le communiqué du club.













L’AS Pikine invite ses supporters à rester "sereins et focus sur le derby de la banlieue qui doit être pour nous comme pour le Guédiawaye FC une vraie fête du football sénégalais".