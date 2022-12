VAR : Quand Ronaldo exprimait sa volonté de terminer sa carrière au haut niveau

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe. Cristiano Ronaldo s’est engagé pour 2 ans et demi avec le club Saoudien d’Al-Nassr. La star portugaise va empocher un véritable pactole avec un salaire de 200 millions d’euros par an. La décision du quintuple ballon d’or de rejoindre la formation du Moyen-Orient a déçu plusieurs de ses fans qui au vu de sa carrière ne s’attendaient pas à ce qu’il opte pour une telle destination. D’autant plus que le concerné a toujours clamé sa volonté d’évoluer au haut niveau même à la fin de sa carrière.





Ce fût le cas en 2015 dans l'émission The Jonathan Ross Show sur la chaîne britannique ITV. Cristiano Ronaldo affirmait qu'il comptait terminer sa carrière "avec dignité" et qu'il n'avait pas l'intention de jouer "aux Etats-Unis, au Qatar ou à Dubaï". "Cela ne veut pas dire que ces championnats ne sont pas bons mais je ne me vois pas aller là-bas", déclarait celui qui évoluait alors au Real Madrid, qui prévoyait d'être toujours "au haut niveau dans un bon club" au moment de raccrocher.