Vaudou et salve d’insultes: ce que se sont dit Lukaku et Zlatan lors de leur échange très tendu

Zlatan insulte Lukaku

Le ton est monté entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic en marge du match de Coupe d’Italie entre l’Inter et le Milan AC. Une scène qui a déjà fait le tour de la planète football. Mais qu’a poussé le Diable à sortir de ses gonds de la sorte, lui qui est d’ordinaire si calme? La Gazzetta dello Sport dévoile une partie de leur échange.

“Petit âne”

Sans surprise, c’est le Suédois qui aurait lancé les hostilités. Tout part pourtant d’une faute de Romagnoli, défenseur milanais, sur le Belge. Ibra vient défendre son coéquipier et s’en prend à Lukaku en lui balançant: “Va faire tes rituels vaudous de m... ailleurs, petit âne”. L’attaque est loin d’être lancée au hasard. L’ancien joueur du PSG fait référence au refus de Lukaku de prolonger son contrat avec Everton en 2017 parce que sa mère avait vu, lors d’un rite vaudou, qu’il devait signer à Chelsea (il a finalement été à Man Utd où il retrouvera... Zlatan).





“Je t’emmerde, toi et ta femme”

Lukaku a alors vu rouge et l’altercation a pu commencer. “On se rejoint aux vestiaires. Tu veux parler de ma mère ? Fils de p***. Je t’emmerde, toi et ta femme”, aurait répondu le Diable, visiblement bien décidé à en découdre. Il aura fallu attendre que les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps pour voir les esprits se calmer. En seconde période, Zlatan a été expulsé, Lukaku a marqué sur penalty et l’Inter s’est imposé grâce à un but d’Eriksen dans le temps additionnel.





Les excuses d’Ibra