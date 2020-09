Vers un tremblement de terre sur la planète football? La FIFA envisagerait une vaste réforme du calendrier

Gianni Infantino, president Fifa

Le futur calendrier footballistique pourrait être totalement bouleversé dans les prochaines années. Selon les informations de La Repubblica, la FIFA souhaiterait proposer un nouveau format, incluant des changements majeurs pour les championnats. La FIFA serait en train d’étudier la possibilité d'une vaste réforme du calendrier sur la planète football.





Pour donner un nouvel élan à certains championnats nationaux, l’instance envisagerait d’effectuer de grands changements. Gianni Infantino, le président de la FIFA, serait l’un des initiateurs de ce projet. Il voudrait en parler avec les Ligues avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Parmi les changements de taille: la fin des phases retour des championnats nationaux.





En remplacement, l’instance du football voudrait instaurer des play-offs pour relancer le suspense de certains grands championnats dominés par les mêmes équipes chaque année (le PSG en Ligue 1, le Bayern en Bundesliga, la Juventus en Serie A ou encore le Real et le Barça en Liga).