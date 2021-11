Vestiaire frustré, résultats décevants: Vincent Kompany doit-il craindre pour son poste?

Vincent Kompany, Coach Sporting Anderletch

Anderlecht panse ses plaies après un nouveau revers face à l’Antwerp en championnat. Bien que l’équilibre est fragile et qu’une frustration semble s’installer dans le vestiaire, Vincent Kompany ne serait pas menacé à l’heure actuelle, selon HLN.





L’atmosphère est pesante à Neerpede ces dernières heures. Une fois de plus, Anderlecht n’a pas été à la hauteur face à l’Antwerp (défaite 2-0). Le club bruxellois n’a pu remporter que cinq matchs cette saison en Jupiler Pro League et se trouve déjà à dix points de l’Union, actuellement leader. Des chiffres qui soulèvent bien sûr des questions.





La place du T1 Vincent Kompany n’est pas menacée pour l’instant. La légende du club n’a pas toujours obtenu de bons résultats ces derniers mois, mais en interne, on considère qu’il travaille de manière extrêmement professionnelle et acharnée. Pour l’instant, aucun signal ne semble aller dans le sens d’une décision radicale pendant la trêve internationale, rapporte HLN.





Son système de jeu interroge les joueurs

Cela ne veut pas dire que les choses doivent rester comme elles sont. Plusieurs joueurs pensent que le système 4-2-2-2 ne leur convient pas. Ils plaident pour une formation avec un milieu de terrain supplémentaire, pour avoir plus de contrôle. Ils aimeraient également avoir plus de liberté sur le terrain. En outre, le fait que Kompany change régulièrement sa composition d’équipe en dérange plus d’un. Benito Raman est monté dans le bus très déçu dimanche, car il pensait mériter une place dans le onze de départ. Il en va de même pour Lior Refaelov. Il y a donc une certaine frustration dans le vestiaire.





Les supporters commencent aussi à s’impatienter. Sur les réseaux sociaux, certains désignent Kompany comme faisant partie du problème. Si ce mécontentement se manifeste également dans le stade avec des chants, par exemple, cela pourrait accentuer la pression sur l’entraîneur.

Certains observateurs sont également sceptiques. Pour VTM Nieuws, Gilles De Bilde a estimé qu’Anderlecht “ne progresse plus”. “Nous pouvons nous poser des questions sur certains choix. Ce qui dérange le plus, c’est que Kompany est assez têtu et qu’il aime s’en tenir à ses principes. Il préfère mourir avec eux que de devoir s’adapter”, a-t-il jugé. Même son de cloche pour Marc Degryse, interrogé par HLN: “J’ai l’impression que trop de joueurs n’obtiennent pas leur rendement maximal dans la manière dont Anderlecht joue en ce moment. Et son charisme est trop grand pour le groupe. Si même Refaelov n’ose pas se mesurer à Kompany...”.