Victoire des Lionceaux U17: Yankhoba Diatara décerne une " mention spéciale" à Macky Sall et au Premier ministre

Suite à la victoire des Lionceaux U17, l'ancien Ministre des Sports a adressé un message de félicitations à l'encadrement technique, à la Fédération et au peuple sénégalais. Mais Yankhoba Diatara a décerné une « Mention spéciale » au Chef de l'État, Macky Sall et au Premier ministre Amadou Bâ.