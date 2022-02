Victoire des Lions - Le père de Bamba Dieng se confie: " Mon fils est une fierté pour Diourbel mais..."

C'est l'euphorie à Diourbel suite au sacre des Lions de la Téranga qui ont remporté pour la première fois la coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance et la joie étaient étaient à son comble dans la maison familiale du joueur Bamba Dieng grâce à la prouesse réussie par les protégés du coach Alioune Cissé.



Visiblement heureux, Amath Dieng, père de cet attaquant de l'olympique de Marseille est fier de son fils. Selon lui, tout le peuple doit être satisfait de la prestation de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng.

" J'ai un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux aujourd'hui pour cette jeunesse, mais également pour mon fils. Ils ont fait preuve d'abnégation, de rigueur. Les joueurs ont tout fait pour gagner cette coupe. Et, nous leur rendons un grand hommage. C'est une première pour le Sénégal parce que depuis 1960, nous courons derrière cette coupe" déclare le père de l'international sénégalais Bamba Dieng.

Même si, Amath Dieng estime que son fils est une fierté pour Diourbel, il précisera Bamba Dieng appartient à tous les sénégalais.

" Cette génération a eu la chance de la décrocher. Nous les souhaitons un bon retour et tout le bonheur du monde. Bamba Dieng, c'est une fierté pour Diourbel, il n'est plus Diourbelois, mon fils est sénégalais parce qu'il jouait pour la nation. Donc tout le monde doit être satisfait de sa prestation. Il ne nous appartient plus" précise-t-il sous le coup de l'émotion.

Toutefois, Diourbel s'apprête à dérouler le tapis rouge à son fils qui a montré ses talents à l'occasion de la Can.

" Bamba Dieng a écrit son nom dans l'histoire du Sénégal ainsi que ses coéquipiers. On va organiser une journée d'accueil à Diourbel pour rendre hommage à l'équipe avec mon fils" conclut Amath Dieng.

Seneweb a constaté que c'était le même décor à Mbacké suite à la victoire du Sénégal sur l'Égypte. Ici, certains jeunes n'ont pas manqué de manifester leur joie à Touba dans la sobriété.