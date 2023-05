Victoire du Sénégal-CAN U17 : La réaction du ministre des Sports Amadou Ba

Un trophée de plus dans la collection ! L’équipe nationale des moins de 17 ans a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie avec un score de 2 buts à 1 contre le Maroc. Cet exploit sportif a été salué par le Premier Ministre du Sénégal, Amadou Ba, qui a adressé un message de félicitations aux jeunes joueurs et à leur staff.





Dans son message, celui qui est également ministre des Sports exprime ses chaleureuses félicitations aux Lionceaux et à leur staff pour cette éclatante victoire en finale de la CAN U-17. Il souligne l'importance de cet exploit historique qui restera gravé dans les annales du football sénégalais et africain.