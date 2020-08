VIDÉO : La réponse énorme de Mohamed Henni à Anelka qui l'a insulté en privé sur Instagram





Mais si beaucoup de fans de foot ont aimé ce documentaire, le Youtubeur Mohamed Henni, en a lui profité pour tacler Anelka et se moquer de sa carrière. En effet, Henni a lâché dans une vidéo intitulée "Anelka la supercherie" plusieurs tacles envers l'ancien attaquant du PSG et des Bleus. Dans celle-ci, il a notamment qualifié Anelka "d'incompétent", en rappelant qu'il n'a jamais fait gagner les clubs dans lesquels il a évolué. Des critiques sur lesquelles est tombé Anelka qui n'a pas du tout apprécié et qui a décidé d'envoyer un message assez agressif à Henni sur Instagram.Un message violent qui a fait réagir Mohamed Henni qui a donc sorti une nouvelle vidéo où il répond de manière énorme à l'ancien attaquant des Bleus comme vous pouvez le voir ci-dessous.